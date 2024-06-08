Кадейкин: Ротенберг — требовательный и эмоциональный, хочет побеждать в каждом моменте

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал о работе с главным тренером СКА Романом Ротенбергом во время выступления хоккеиста за клуб с берегов Невы.

— Какое у вас впечатление сложилось от Романа Ротенберга как от тренера?

— Роман Борисович — требовательный, эмоциональный тренер. Он хочет побеждать не только в каждой игре, но и в каждом отдельно взятом моменте. Если давать такую краткую характеристику. Часто у игроков просят высказать мнение об определённом тренере, но, мне кажется, лучшую характеристику может дать журналист, пообщавшись лично с ним и узнав его видение, — приводит слова Кадейкина «РБ Спорт».

Напомним, Ротенберг возглавляет петербургский клуб с 2022 года. В прошедшем сезоне СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.