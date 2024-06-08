Кори Перри рассказал, чем занимался во время длительного перелёта из Эдмонтона во Флориду

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри рассказал, чем занимался во время длительного перелёта из канадского города во Флориду.
«Это было очень весело. Я посмотрел своё шоу, заснул, проснулся, снова посмотрел шоу, и мы приземлились. В перерывах между ними я немного пообедал», — приводит слова Перри ESPN.
Отметим, что расстояние между Санрайзом и Эдмонтоном 4089 км, что является рекордным в истории НХЛ для участников финала Кубка Стэнли.
Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.
Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.