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The Athletic рассказал о ситуации с переговорами Кросби и «Питтсбурга» о новом контракте

The Athletic рассказал о ситуации с переговорами Кросби и «Питтсбурга» о новом контракте
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Журналист Роб Росси в статье на сайте The Athletic рассказал о текущей ситуации с переговорами нападающего Сидни Кросби и «Питтсбург Пингвинз» о новом контракте.

«Ожидается, что переговоры вскоре активизируются, возможно, во время лагеря новичков в Баффало. Руководители «Питтсбурга» действуют так, как будто следующий контракт Кросби будет заключён этим летом. Произойдёт ли это 1 июля или позже, вероятно, будет больше зависеть от того, сколько изменений в составе генменеджер клуба Кайл Дубас запланировал в следующие несколько недель», — сказано в статье.

Напомним, 36-летний форвард набрал 94 (42+52) результативных балла в 82 играх прошедшего регулярного чемпионата. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн действует до завершения сезона-2024/2025.

За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли.

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