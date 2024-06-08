Рыбин — о детском спорте: пускай везде ребят одевают, обувают, а не только Москву

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин оценил слова руководителя штаба сборных команд России по хоккею, главного тренера сборной «Россия 25» Романа Ротенберга о борьбе с неправильной коммерциализацией в спорте.

«Конечно, хочется, чтобы был принцип сильнейшего. Всегда это так было, в Советском Союзе, когда тебя выбирают, потому что ты сильнее в действительности, а не потому, что чей-то папа пришёл и пожелал, чтобы его ребёнок играл в первом, во втором звене, когда он объективно это не тянет. А какой-нибудь хороший, способный парень, который не может себе позволить даже иногда какую-нибудь форму, где-то «погибает».

Хорошо, что эта тема поднимается, но пускай везде детей одевают, обувают, а не только Москву. Нам нужно начать с Подмосковья и идти дальше, чтобы родители не на свои деньги всё это покупали, а чтобы это всё было в сильнейших клубах, а у тренеров должны быть достойные зарплаты», — цитирует Рыбина «Советский спорт».