Кадейкин: не дождётесь, что я буду говорить, что в СКА был недоволен и обижен

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о своей неудачной игре за санкт-петербургский СКА в прошлом сезоне.

— По итогам сезона журналисты включили вас в список разочарований. Как вы к этому относитесь?

— Нормально отношусь. Такая работа журналистов — поддерживать интерес к хоккею. Очевидно, что этот сезон я не могу занести себе в актив. Если обсуждают, значит, к моей игре высокие ожидания, и это хорошо. В новом сезоне буду стараться их оправдать.

— Как вы относились к отправке в четвёртое звено СКА?

— У меня всегда есть внутренний настрой: я хоккеист и человек подневольный, поэтому должен исполнять ту работу, которую на меня возлагают. Если тренерский штаб решает, что я буду полезен в определённом звене и при определённом игровом времени, то окей, я должен это принять и на сто процентов всё выполнить. Если от меня ждёте, что я буду говорить, что я был недоволен и обижен, то никогда этого не дождётесь. Любые мои партнёры и тренеры это только подтвердят, — приводит слова Кадейкина «РБ Спорт».

Напомним, 30-летний Кадейкин провёл прошлый сезон в составе СКА, где за 45 матчей регулярного чемпионата набрал 14 (2+12) очков. В прошедшем сезоне СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.