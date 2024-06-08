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Канарейкин — о Ротенберге: если совет директоров СКА утвердил, значит, в него верят

Канарейкин — о Ротенберге: если совет директоров СКА утвердил, значит, в него верят
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о сохранении Романом Ротенбергом поста наставника СКА.

«Если совет директоров утвердил тренера, значит, он верит в него. У него пятилетний контракт. Он, по-моему, отработал только первый год. Работа продолжается. Понятное дело, что минувший сезон не удался. Команда была нацелена на победу в Кубке Гагарина. В СКА идёт селекция, смена направления.

Мы видим, что руководство проводит небольшую перестройку в команде, хочет создать сплав опыта и молодости, что в итоге должно принести положительный результат, который нацелит команду на победу в Кубке Гагарина», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

В прошедшем сезоне СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

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