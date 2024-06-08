Хоккейный агент назвал одну из интриг финальной серии Кубка Стэнли — 2024

Хоккейный агент Никита Квартальнов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«И «Эдмонтон», и «Флорида» давно идут за Кубком Стэнли. Особенно «Эдмонтон». Для «Флориды» это второй финал подряд. Интрига заключается в том, выиграет ли Коннор Макдэвид кубок. Потому что он, в принципе, полностью тащит команду на себе, все это прекрасно понимают.

Лично мне бы хотелось, чтобы выиграли наши ребята. Я имею в виду Сергея Бобровского, Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова. Для Тарасенко это может быть второй трофей за карьеру. Бобровский точно этот кубок заслужил», — сказал Квартальнов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.