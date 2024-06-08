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«У жены небольшой страх был». Кодола — о подписании контракта с «Барысом»

«У жены небольшой страх был». Кодола — о подписании контракта с «Барысом»
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Нападающий «Барыса» Владислав Кодола рассказал о реакции жены на обмен хоккеиста из минского «Динамо» в казахстанский клуб.

«Как жена отреагировала на переезд в Казахстан? Жена сначала с удивлением отреагировала. Может, даже небольшой страх был, потому что думала, останемся в России или Беларуси. Я ей объяснил, что в этом нет ничего страшного. Там всё так же, как и везде. Не нужно бояться этих перемен. Наоборот, новый и интересный вызов. Сейчас уже всё нормально, готовимся, изучаем, что и как по переезду», — сказал Кодола в интервью Legalbet.

Форвард сборной Беларуси провёл в Континентальной хоккейной лиге 340 матчей, выступая за череповецкую «Северсталь», а также московское и минское «Динамо». В прошедшем сезоне в составе минчан Кодола сыграл 45 матчей, за которые заработал 14 (3+11) очков.

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