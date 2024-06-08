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Защитник «Трактора» Щучинов: Иван Демидов не сможет играть в КХЛ так же, как в МХЛ

Защитник «Трактора» Щучинов: Иван Демидов не сможет играть в КХЛ так же, как в МХЛ
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Защитник «Трактора» и «Белых Медведей» Артём Щучинов высказал мнение, что форвард «СКА-1946» Иван Демидов не сможет показывать такую же игру на уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

– В серии со «СКА-1946» ощущалось, что ворота соперника защищает вратарь из КХЛ?
– Да, он часто выручал «СКА-1946». Однако я не видел разницы между Русланом Хажеевым и Павлом Мойсевичем. Они голкиперы примерно одного плана. Оба надёжно играли в воротах, просто кому-то больше повезло, а кому-то – меньше.

– По игре Ивана Демидова было видно, что он хоккеист уровня КХЛ?
– Демидов не сможет играть в КХЛ так, как в молодёжке. Рано или поздно его всё равно поймают на силовой приём, это может психологически сказаться. Про него всё время пишут, сравнивают с Мичковым. В плей-офф нам просто нужно было сыграть с Демидовым поближе, вот и всё, — приводит слова Щучинова пресс-служба МХЛ.

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