Новый главный тренер «Оттавы» Грин обозначил ключевые задачи перед игроками в межсезонье

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Трэвис Грин рассказал, какие задачи были поставлены перед игроками в предстоящем межсезонье.

«Для меня успех начинается сейчас. Всё начинается с того, что игроки обязуются играть лучше. У нас молодая команда, и межсезонье — очень важное время для совершенствования.

В межсезонье наши хоккеисты должны быть предельно нацелены на то, чтобы стать лучшей версией себя, когда они вернутся к тренировкам. Мы не вышли в плей-офф. Нам нужно быть лучшей командой, и поэтому должны совершенствоваться отдельные игроки.

Это не просто: «Эй, давайте вернёмся, всё перекроим, и просто станем лучшей командой». Я ищу тех, кто вернётся готовым. И хочу, чтобы люди посмотрели и сказали: «Игрок Х действительно потратил целое лето на тренировки». Мы хотим, чтобы в этом году они выглядели как лучшие хоккеисты.

Для многих людей очевидно, на каком этапе находится наша команда. Я подчёркиваю, что им нужно стать лучшими хоккеистами за то время, которое у них есть сейчас. Игроки усердно тренируются в межсезонье, и я хочу убедиться, что все они используют это время по максимуму, чтобы показать наилучший результат», — приводит слова Грина Ottawa Citizen.