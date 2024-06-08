Макдэвид — об игре против Баркова в финале Кубка Стэнли: это будет большой вызов

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о противостоянии с капитаном «Флориды Пантерз» Александром Барковым в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он отличный хоккеист, просто потрясающий. Настоящий 200-футовый игрок, великолепен в атакующей зоне. Очевидно, что в обороне он хорош настолько, насколько это возможно. Это будет большой вызов, и я в восторге от него», — приводит слова Макдэвида пресс-служба НХЛ.

Напомним, первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 состоится в ночь с 8 на 9 июня в 3:00 мск. Встреча пройдёт на домашнем льду «Пантерз» в Санрайзе, США.

В данный момент на счету Макдэвида 18 матчей в текущем плей-офф, в которых он набрал 31 (5+26) очко. Барков провёл 17 игр, набрав 17 (6+11) результативных баллов.