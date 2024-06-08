Ткачук — о Бобровском: он самый спокойный и стабильный парень в команде, нам очень повезло

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о российском голкипере команды Сергее Бобровском.

«Для него усердная работа — это обычное дело. Его выходные — дни восстановления, всё зависит от того, что он собирается делать в воротах. Он так хорошо умеет сосредоточиться на очень простой задаче. И если выбирать в нашей команде самого стабильного и уравновешенного игрока, так это он. Так что нам очень повезло, что у нас есть такой человек. Это очень, очень важная черта, возможно, самая важная черта №1», — приводит слова Ткачука AP News.

Всего в текущем плей-офф на счету Бобровского 17 матчей, в которых он отражал 90,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,20 и одном шат-ауте.