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«Металлург» представил план предсезонной подготовки

«Металлург» представил план предсезонной подготовки
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Хоккейный клуб «Металлург» опубликовал план предсезонной подготовки на лето 2024 года.

«Выходим из отпуска в последний месяц лета. С 1 по 7 августа запланированы медосмотр и первая часть сборов в Магнитогорске. 8 августа «Металлург» отправляется в Минск, где будет находиться до 15 августа. На этот же день запланирован матч с «Витязем».

16-19 августа «Металлург» примет участие в Кубке Республики Башкортостан. С 20 по 26 августа команда продолжит тренироваться дома, а с 27 по 30 августа состоится 33-й по счёту Мемориал Ромазана. Остальных участников турнира мы сообщим дополнительно. С 31 августа по 2 сентября «Металлург» будет тренироваться в Магнитогорске.

17-й сезон чемпионата КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия. Нашим соперником в этой игре станет ярославский «Локомотив», — сказано в посте в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

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