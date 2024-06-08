Генменеджер «Рейнджерс» высказался о возможных переменах в составе команды

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри высказался, намерено ли руководство команды внести изменения в состав в предстоящем межсезонье.

«Нам предстоит выяснить, сможет ли эта команда таким составом привести нас туда, где мы хотим быть. Этот процесс уже начался и будет продолжаться в течение всего межсезонья. Как я часто говорю, мы постоянно пытаемся понять, стать как можно лучше и двигаться вперёд, чтобы достичь нашей конечной цели.

Я верю в каждого из наших игроков в отдельности. У нас здесь много действительно хороших игроков, и многие из них провели отличные сезоны. Многие из них долгое время были очень хорошими игроками «Рейнджерс».

Мы всегда пытаемся найти разные способы совершенствоваться. Возможно, это делается для того, чтобы помочь игрокам, которые у нас уже есть, раскрыть свой потенциал и играть в полную силу, а также для того, чтобы посмотреть, есть ли кто-то за пределами нашей организации, кого мы могли бы получить — будь то обмен, игрок из нашей системы или свободный агент – что бы это ни было, мы можем попробовать и найти подходящие варианты, которые помогут нам двигаться вперёд», — приводит слова Друри Lohud.