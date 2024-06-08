Защитник «Трактора» рассказал, какой совет ему дал новый тренер команды Бенуа Гру

Защитник «Трактора» Артём Щучинов поделился, какой совет получил от нового главного тренера челябинской команды Бенуа Гру.

– Где вас застала новость о назначении на пост главного тренера канадского специалиста Бенуа Гру?

– Я просто увидел пост в клубных социальных сетях. Мы с ним уже созвонились, пообщались и рассказали о себе. Тренер сказал, что он будет требовать в новом сезоне.

– В разговоре были озвучены ваши перспективы в первой команде?

– Единственное, что мне посоветовал Бенуа Гру – надо учить английский. Ещё он отметил, что в «Тракторе» будут играть лучшие, несмотря на возраст.

– Языкового барьера не боитесь?

– Я не силён в разговорном английском, но знаю разные хоккейные термины. Сейчас занимаюсь с репетитором, учу язык. Он всё равно понадобится в будущем. В самом «Тракторе» многие знают английский. Иногда просил партнёров мне что-то перевести (улыбается). Во время завтраков на арене садился рядом с иностранцами – было интересно их послушать, — приводит слова Щучинова пресс-служба МХЛ.