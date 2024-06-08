«Все на взводе». Главный тренер «Флориды» — о состоянии перед стартом финала НХЛ

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис на пресс-конференции за несколько часов до старта финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз» рассказал о состоянии команды.

«Вам не нужен кофе перед игрой. Все и так на взводе», — приводит слова Мориса журналист Крис Джонстон в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.