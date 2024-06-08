Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Готовимся к Евро». Овечкин, Орлов, Моня и Фридзон сыграли в футбол

«Готовимся к Евро». Овечкин, Орлов, Моня и Фридзон сыграли в футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Российские хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин и Дмитрий Орлов сыграли в футбол с баскетболистами Сергеем Моней и Виталием Фридзоном, а также с звёздами шоу-бизнеса. Фотографию с матча в своих социальных сетях опубликовал один из его участников Илья Мелешкин.

«Готовимся к Евро» — подписал фото Мелешкин.

Фото: Соцсети Ильи Мелешкина

Напомним, команда Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» завершила сезон после того, как уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ со счётом 0-4. Капитан «столичных» не отметился результативными действиями в кубковых матчах.

«Каролина Харрикейнз», в составе которой выступает Орлов, вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли — 2024, проиграв серию во втором раунде плей-офф тем же «синерубашечникам» со счётом 2-4. Российский защитник в 11 матчах набрал 6 (2+4) очков.

Материалы по теме
Ротенберг назвал сумму страховочного взноса Овечкина за вызов в сборную
Материалы по теме
Истинное величие. 4 русских — в сборной лучших игроков современности плей-офф НХЛ
Истинное величие. 4 русских — в сборной лучших игроков современности плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android