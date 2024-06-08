«Готовимся к Евро». Овечкин, Орлов, Моня и Фридзон сыграли в футбол

Российские хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин и Дмитрий Орлов сыграли в футбол с баскетболистами Сергеем Моней и Виталием Фридзоном, а также с звёздами шоу-бизнеса. Фотографию с матча в своих социальных сетях опубликовал один из его участников Илья Мелешкин.

«Готовимся к Евро» — подписал фото Мелешкин.

Фото: Соцсети Ильи Мелешкина

Напомним, команда Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» завершила сезон после того, как уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ со счётом 0-4. Капитан «столичных» не отметился результативными действиями в кубковых матчах.

«Каролина Харрикейнз», в составе которой выступает Орлов, вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли — 2024, проиграв серию во втором раунде плей-офф тем же «синерубашечникам» со счётом 2-4. Российский защитник в 11 матчах набрал 6 (2+4) очков.