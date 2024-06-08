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Молодёжка «Спартака» может сменить арену в предстоящем сезоне МХЛ

Молодёжка «Спартака» может сменить арену в предстоящем сезоне МХЛ
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МХК «Спартак» может переехать на другую арену в сезоне-2024/2025. Руководство Ледового дворца «Сокольники» имеет договорённость о проведении домашних матчей молодёжной команды красно-белых на следующий сезон.

«Пока всё идёт к тому, что игры «Спартака» в МХЛ будут проводиться в Ледовом дворце «Сокольники». Инспекция МХЛ была в прошлом году, в этом ещё нет, но я думаю, она будет перед началом сезона», — приводит слова администрации дворца ТАСС.

С 2021 года молодёжка «Спартака» выступает в «Лужниках» на малой арене. «Сокольники» долгое время находились на реставрации, которая была завершена летом прошлого года. Напомним, красно-белые дошли до четвертьфинала Кубка Харламова — 2024, где уступили «СКА-1946» со счётом 0-3 в серии.

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