Нападающий «Ойлерз» Драйзайтль отметил игру Сергея Бобровского

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль перед стартом финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз» назвал преимущества игры соперника, отметив российского вратаря Сергея Бобровского.

«Это агрессивная команда. Они хорошо обороняются. Очевидно, что у них действительно хороший вратарь», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба «Пантерз».

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.