Тренер «Флориды» Иванов назвал особенности катания Овечкина, Малкина, Макдэвида и Кросби

Российский тренер «Флориды Пантерз» Максим Иванов рассказал, в чём особенности катания хоккеистов Александра Овечкина, Евгения Малкина, Сидни Кросби и Коннора Макдэвида.

— Какие уникальные вещи с точки зрения катания есть у суперветеранов — Малкина, Кросби, Александра Овечкина?

— У каждого — свой стиль движения. Есть плюсы, есть минусы — нет такого, чтобы кто-то катался идеально. Всегда есть над чем работать. Саша катается мощно, Сид сильнее всего на коротких участках поля, хорошо работает ногами. У Жени лучше всего получается само скольжение. У того же Макдэвида кроссовер суперский.

— А у Малкина катание в молодости и сейчас — сильно разное?

— Оно стало более силовым. Лига и её развитие заставляют это делать.

— По стартовой скорости из нынешних хоккеистов можно кого-то сравнить с Павлом Буре?

— Наверное, нет. Я с детства следил за Павлом, это был мой кумир. На данный момент такого хоккеиста не вижу. Хотя у Макдэвида она хорошая, да и у ряда не столь известных игроков — тоже, — приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».