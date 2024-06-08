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Силаев и Демидов попали в топ-3 итогового рейтинга драфта НХЛ — 2024 от The Hockey News

Силаев и Демидов попали в топ-3 итогового рейтинга драфта НХЛ — 2024 от The Hockey News
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Защитник «Торпедо» Антон Силаев и нападающий «СКА-1946» Иван Демидов вошли в топ-3 рейтинга предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Hockey News. Всего в рейтинге оказалось шесть российских хоккеистов, а также один белорус.

Топ-10 выглядит так:

1. Маклин Селебрини (нападающий, университет Бостона)
2. Иван Демидов (нападающий, «СКА-1946»)
3. Антон Силаев (защитник, «Торпедо»)
4. Зив Буйум (защитник, университет Денвера)
5. Сэм Дикинсон (защитник, «Лондон Найтс»)
6. Кейдэн Линдстром («Медисин-Хат»)
7. Артем Левшунов (защитник, университет Мичигана)
8. Зэйн Парех (защитник, «Сагино Спирит»)
9. Тидж Игинла (нападающий, «Келоуна Рокетс»)
10. Конста Хелениус (нападающий, «Таппара»)

Другие россияне, попавшие в рейтинг:

18. Игорь Чернышов (нападающий, «Динамо»)
24. Никита Артамонов («нападающий, «Торпедо»)
38. Егор Сурин (нападающий, «Локо»)
65. Матвей Шуравин (защитник, ЦСКА).

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