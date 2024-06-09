Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» — «Эдмонтон»: текстовая трансляция матча финала плей-офф НХЛ начнётся в 3:00

«Флорида» — «Эдмонтон»: текстовая трансляция матча финала плей-офф НХЛ начнётся в 3:00
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 8 на 9 июня, в рамках решающего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Команды будут играть на стадионе «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США). Начало — в 3:00 по московскому времени.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Эта игра станет первой для соперников в серии.

Напомним, «Эдмонтон» в первом раунде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4-1, во втором — «Ванкувер Кэнакс» — 4-3, в третьем — «Даллас Старз» — 4-2.

«Флорида» второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли. В серии первого раунда одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4-1, во втором раунде — над «Бостон Брюинз» — 4-2, в финале конференций обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шести матчах.

Материалы по теме
«Все на взводе». Главный тренер «Флориды» — о состоянии перед стартом финала НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android