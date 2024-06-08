Кадейкин — о «Тракторе»: хотелось продолжить карьеру в клубе, который претендует на Кубок

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал, что амбициозность челябинского клуба повлияла на выбор новой команды.

— Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков после подписания контракта в качестве ваших преимуществ отметил высокие амбиции. Вы едете в Челябинск побеждать?

— Я и в прошлом сезоне, когда переходил в СКА, не скрывал, что хочется побороться за Кубок. Ты всегда стоишь перед выбором: или выбрать зону комфорта, сидеть на тёплом месте, набивать статистику и получать деньги по контракту, или выходить из неё, претендовать на большее и стремиться к спортивному результату. Несмотря на прошедший сезон, всё равно хочется продолжить карьеру в клубе, который претендует на Кубок. «Трактор» — это тот клуб, который ставит максимальные задачи. В этом плане наши амбиции совпадают.

— «Трактор» ни разу не выигрывал Кубок. Вы хотите войти в историю с клубом и быть в числе первых чемпионов?

— История — это, конечно, здорово, но это не главное. Есть задачи, которые надо выполнить, приложив все силы. А первые выиграли или не первые — это уже всё бонусом, эти размышления надо оставить болельщикам и журналистам, — приводит слова Кадейкина «РБ Спорт».