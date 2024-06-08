Главный тренер «Эдмонтона» рассказал, какие преимущества планирует использовать в финале

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался о том, на какие преимущества своей команды он планирует сделать упор в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Я необъективен. Я считаю, что нам следует чаще использовать большинство, мы должны выжимать максимум численных преимуществ. Но я думаю, что ещё 31 тренер придерживается того же мнения.

По прошлому опыту работы с командами, у которых была действительно хорошая игра в большинстве, я знаю, что официальные лица неохотно использовали численные преимущества, потому что, если они что-то приказывают, это почти как забить гол. Но это, вероятно, другой уровень и другие руководители. Я думаю, что здесь, в Национальной хоккейной лиге, всё по-другому» — приводит слова Ноблоха Sportsnet.