Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Эдмонтона» рассказал, какие преимущества планирует использовать в финале

Главный тренер «Эдмонтона» рассказал, какие преимущества планирует использовать в финале
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался о том, на какие преимущества своей команды он планирует сделать упор в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Я необъективен. Я считаю, что нам следует чаще использовать большинство, мы должны выжимать максимум численных преимуществ. Но я думаю, что ещё 31 тренер придерживается того же мнения.

По прошлому опыту работы с командами, у которых была действительно хорошая игра в большинстве, я знаю, что официальные лица неохотно использовали численные преимущества, потому что, если они что-то приказывают, это почти как забить гол. Но это, вероятно, другой уровень и другие руководители. Я думаю, что здесь, в Национальной хоккейной лиге, всё по-другому» — приводит слова Ноблоха Sportsnet.

Материалы по теме
Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох: я знал, что Макдэвид — талант поколения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android