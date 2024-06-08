«Юта» просила участников драфта НХЛ — 2024 показать свой рейтинг в такси

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» во время тестов на физподготовку спрашивал у участников предстоящего драфта об их пассажирском рейтинге в такси.

«На этой неделе клуб франшизы НХЛ «Юта» спрашивал потенциальных участников драфта во время участия в «Комбайне» (тестов на физподготовку. — Прим. «Чемпионата») об их рейтинге пассажиров в такси. На протяжении многих лет я слышал разные странные вопросы, но этот просто озадачивает», — написал журналист The Athletic Арпон Басу на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее «Юта» носила название «Аризона Койотс». После переезда клуба, в соответствии с соглашением, заключённым в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе, были переданы новой команде.

Драфт НХЛ — 2024 пройдёт с 28 по 29 июня в Парадайсе (США).