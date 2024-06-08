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Кори Перри — о своём пятом финале Кубка Стэнли: каждый раз волнительно до мурашек

Кори Перри — о своём пятом финале Кубка Стэнли: каждый раз волнительно до мурашек
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри высказался о своих эмоциях перед стартом решающей серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Для форварда этот финал Кубка Стэнли станет уже пятым в карьере.

«Да, я повзрослел, но это также весело. Это по-прежнему хоккей. И у меня всё ещё бегут мурашки, так волнительно. Это не может надоесть. Ты просто выходишь и играешь в хоккей», — сказал Перри в интервью TSN.

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.

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