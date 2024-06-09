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Игрок «Флориды» Вераге забил первый гол в финале плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»

Игрок «Флориды» Вераге забил первый гол в финале плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»
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В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит первый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
2 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес – 22'    

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Автором первого гола в финальной серии плей-офф Кубка Стэнли стал канадский нападающий «Флориды» Картер Вераге. Ассистировали ему Александр Барков и Сэм Райнхарт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, на пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2). В регулярном чемпионате «Эдмонтон» финишировал на пятой строчке в Западной конференции. «Флорида» же стала третьей на Востоке.

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ
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