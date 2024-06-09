Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский отразил 26 бросков за два периода стартового матча финала КС с «Эдмонтоном»

Бобровский отразил 26 бросков за два периода стартового матча финала КС с «Эдмонтоном»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Санрайзе проходит первый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади два периода, счёт 2:0 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
2 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)    

За первые две 20-минутки «нефтяники» нанесли целых 26 бросков в створ ворот своих соперников, однако все они были отражены российским голкипером «пантер» Сергеем Бобровским. Примечательно, что вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер к этому моменту сделал лишь 10 сейвов.

Всего в нынешнем плей-офф, без учёта этой игры, на счету 35-летнего Бобровского 17 матчей, в которых он отражал 90,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,20.

Напомним, на пути к финалу «Флорида» выбила из розыгрыша «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». «Ойлерз» оставили позади «Лос-Анджелес Кингз», «Ванкувер Кэнакс» и «Даллас Старз».

Материалы по теме
Убойные спецбригады или лучшие вингеры лиги? Разбираем сильные стороны финалистов НХЛ
Убойные спецбригады или лучшие вингеры лиги? Разбираем сильные стороны финалистов НХЛ

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android