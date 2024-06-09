Бобровский отразил 26 бросков за два периода стартового матча финала КС с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Санрайзе проходит первый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади два периода, счёт 2:0 в пользу хозяев.

За первые две 20-минутки «нефтяники» нанесли целых 26 бросков в створ ворот своих соперников, однако все они были отражены российским голкипером «пантер» Сергеем Бобровским. Примечательно, что вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер к этому моменту сделал лишь 10 сейвов.

Всего в нынешнем плей-офф, без учёта этой игры, на счету 35-летнего Бобровского 17 матчей, в которых он отражал 90,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,20.

Напомним, на пути к финалу «Флорида» выбила из розыгрыша «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». «Ойлерз» оставили позади «Лос-Анджелес Кингз», «Ванкувер Кэнакс» и «Даллас Старз».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: