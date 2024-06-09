Стали известны города проведения и расписание матчей турнира четырёх наций-2025

Турнир четырех наций, в котором примут участие национальные команды Канады, США, Швеции и Финляндии, составленные из игроков НХЛ, пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года, сообщает официальный сайт НХЛ.
Игры, которые будут проходить с 12 по 15 февраля, примет Монреаль.
12 февраля: Канада — Швеция
13 февраля: США — Финляндия
15 февраля: Финляндия — Швеция, Канада — США
После этого турнир переедет в Бостон на арену «Ти Ди Гарден».
17 февраля: Финляндия — Канада, США — Швеция
20 февраля: Финал
Команды получат три очка за победу в основное время, два очка за победу в овертайме или серии буллитов, одно очко за поражение в овертайме или серии буллитов. Две команды с лучшими показателями пройдут в финал, состоящий из одного матча.
Отметим, что каждая сборная будет состоять из 23 игроков (20 полевых и 3 вратаря). Для участия в турнире игроки должны иметь контракт с клубом НХЛ на сезон-2024/2025 и быть в составе команды лиги по состоянию на 2 декабря. Ожидается, что первые шесть игроков от каждой команды будут объявлены 28 июня.
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