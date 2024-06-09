Журналист: на протяжении более половины своей карьеры Бобровский был чокером

Известный журналист из Филадельфии Чарли О'Коннор считает, что в 2010 году «Флайерз» допустили роковую для себя ошибку, подписав российского голкипера Илью Брызгалова.

«Им не следовало обменивать Боба (Бобровского. — Прим. «Чемпионата»). Если выразиться точнее, они не должны были подписывать Брызгалова. Как только они сделали это, обмен Боба стал неизбежен.

Мне просто смешно, что мы начали воспринимать Боба как монстра плей-офф, хотя на протяжении более половины своей карьеры он был чокером», — написал О'Коннор в социальных сетях.

Напомним, в нынешнем сезоне Сергей Бобровский второй год подряд вышел в финал Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз».

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