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Шат-аут Бобровского помог «Флориде» открыть счёт в серии финала Кубка Стэнли с «Ойлерз»

Шат-аут Бобровского помог «Флориде» открыть счёт в серии финала Кубка Стэнли с «Ойлерз»
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В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)     3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)    

Шайбами в составе победителей отметились Картер Вераге, Эван Родригес и Ээту Луостаринен (в пустые ворота).

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече все 32 броска по своим воротам.

Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе.

Отметим, что «Флорида» принимает участие в главной серии сезона второй год кряду. В 2023 году «Пантерз» уступили в финале «Вегас Голден Найтс» (1-4).

Календарь плей-офф НХЛ-2024
Турнирная сетка плей-офф НХЛ-2024
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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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