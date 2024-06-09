Шат-аут Бобровского помог «Флориде» открыть счёт в серии финала Кубка Стэнли с «Ойлерз»

В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

Шайбами в составе победителей отметились Картер Вераге, Эван Родригес и Ээту Луостаринен (в пустые ворота).

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече все 32 броска по своим воротам.

Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе.

Отметим, что «Флорида» принимает участие в главной серии сезона второй год кряду. В 2023 году «Пантерз» уступили в финале «Вегас Голден Найтс» (1-4).

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