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Бобровский стал автором исторического достижения «Флориды» в финалах Кубка Стэнли

Бобровский стал автором исторического достижения «Флориды» в финалах Кубка Стэнли
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В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)     3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)    

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече все 33 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Таким образом, 35-летний россиянин помог своей команде оформить первую «сухую» победу в финальной серии Кубка Стэнли в истории франшизы.

Всего в нынешнем плей-офф Бобровский провёл 18 матчей, в которых отражал 91,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,08 и двух шат-аутах.

Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе.

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