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Сергей Бобровский признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»

Сергей Бобровский признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»
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В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0). После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данного матча.

Первой звездой встречи стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил в этой встрече все 33 броска по своим воротам и записал в свой актив шат-аут. Второй звездой стал канадский форвард победителей Картер Вераге. Он записал на свой счёт заброшенную шайбу. Третья звезда — ещё один канадский нападающий Эван Родригес. Он также стал автором гола.

Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)     3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)    
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Новости. Хоккей
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