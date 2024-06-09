Сергей Бобровский признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»

В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0). После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данного матча.

Первой звездой встречи стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил в этой встрече все 33 броска по своим воротам и записал в свой актив шат-аут. Второй звездой стал канадский форвард победителей Картер Вераге. Он записал на свой счёт заброшенную шайбу. Третья звезда — ещё один канадский нападающий Эван Родригес. Он также стал автором гола.

Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе.