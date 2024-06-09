Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ последних 13 лет

В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече все 33 броска по своим воротам.

По количеству спасений в отдельно взятом первом матче финальной серии Кубка Стэнли Сергей Бобровский вышел на четвёртое место в истории. Лишь троим голкиперам удавалось совершить больше сейвов в стартовой игре финала. Роберто Луонго (36 сейвов в 2011 году), Билли Смит (35 в 1983) и Грант Фюр (34 в 1984).

Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе.

Отметим, что «Флорида» принимает участие в главной серии сезона второй год кряду. В 2023 году «Пантерз» уступили в финале «Вегас Голден Найтс» (1-4).

Напомним, Бобровский был признан первой звездой данного матча.