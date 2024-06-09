Сергей Бобровский установил рекорд XXI века в истории «Флориды»

В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече все 33 броска по своим воротам.

Благодаря сегодняшнему успеху российский голкипер записал в свой актив 13-ю победу в плей-офф НХЛ текущего сезона и установил рекорд XXI века в истории «Флориды» по количеству побед в одном плей-офф. Лучшим результатом ранее было 12 побед в одном плей-офф. Такое количество побед записал на свой счёт сам Бобровский в прошлом сезоне, а также легендарный американский голкипер Джон Ванбисбрук в 1996 году.

Напомним, Бобровский был признан первой звездой данного матча.