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Сергей Бобровский установил рекорд XXI века в истории «Флориды»

Сергей Бобровский установил рекорд XXI века в истории «Флориды»
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В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече все 33 броска по своим воротам.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)     3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)    

Благодаря сегодняшнему успеху российский голкипер записал в свой актив 13-ю победу в плей-офф НХЛ текущего сезона и установил рекорд XXI века в истории «Флориды» по количеству побед в одном плей-офф. Лучшим результатом ранее было 12 побед в одном плей-офф. Такое количество побед записал на свой счёт сам Бобровский в прошлом сезоне, а также легендарный американский голкипер Джон Ванбисбрук в 1996 году.

Напомним, Бобровский был признан первой звездой данного матча.

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