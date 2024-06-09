Фридман красиво обыграл фамилию Бобровского после шат-аута Сергея в первом матче финала КС

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман восхитился игрой российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, оформившего шат-аут в сегодняшнем первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

«Это вечер Бобровского… «Пантер» перебросали 32-18, но они выиграли 3:0», — написал Фридман в социальных сетях, заменив две буквы «о» в фамилии Бобровского двумя нулями.

Напомним, в этой игре 35-летний Бобровский отразил 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Всего в нынешнем плей-офф Бобровский провёл 18 матчей, в которых отражал 91,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,08 и двух шат-аутах.

Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе.

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