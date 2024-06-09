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Коннор Макдэвид повторил рекорд франшизы «Эдмонтона» всех времён

Коннор Макдэвид повторил рекорд франшизы «Эдмонтона» всех времён
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В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0). Канадский форвард «нефтянников» Коннор Макдэвид нанёс по ходу данного матча шесть бросков в створ ворот соперника и повторил рекорд франшизы «Эдмонтона» всех времён.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)     3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)    

Никто и никогда в истории франшизы «Ойлерз» не наносил более шести бросков в створ ворот соперника в рамках матчей финальной серии.

Напомним, в рамках текущего плей-офф Коннор Макдэвид провёл 19 матчей, в которых записал в свой актив пять заброшенных шайб и 26 результативных передач. Канадец на данный момент возглавляет гонку бомбардиров Кубка Стэнли текущего розыгрыша. Он набрал 31 очко и опережает идущего на втором месте Леона Драйзайтля на три балла.

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