Коннор Макдэвид повторил рекорд франшизы «Эдмонтона» всех времён

В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0). Канадский форвард «нефтянников» Коннор Макдэвид нанёс по ходу данного матча шесть бросков в створ ворот соперника и повторил рекорд франшизы «Эдмонтона» всех времён.

Никто и никогда в истории франшизы «Ойлерз» не наносил более шести бросков в створ ворот соперника в рамках матчей финальной серии.

Напомним, в рамках текущего плей-офф Коннор Макдэвид провёл 19 матчей, в которых записал в свой актив пять заброшенных шайб и 26 результативных передач. Канадец на данный момент возглавляет гонку бомбардиров Кубка Стэнли текущего розыгрыша. Он набрал 31 очко и опережает идущего на втором месте Леона Драйзайтля на три балла.