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Бобровский прокомментировал свой «сухарь» в первом матче финала с «Эдмонтоном»

Бобровский прокомментировал свой «сухарь» в первом матче финала с «Эдмонтоном»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал свой шат-аут в сегодняшнем первом матче серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

«Что касается сейвов, то я здесь благодаря Богу, а не себе. Без Него я никто. Я просто живу ради этой возможности и наслаждаюсь каждой её секундой», — приводит слова Бобровского журналист Стивен Вайно в социальных сетях.

Напомним, в этой игре 35-летний Бобровский отразил 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Всего в нынешнем плей-офф Бобровский провёл 18 матчей, в которых отражал 91,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,08 и двух шат-аутах.

Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)     3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)    
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