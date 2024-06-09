Бобровский прокомментировал свой «сухарь» в первом матче финала с «Эдмонтоном»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал свой шат-аут в сегодняшнем первом матче серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

«Что касается сейвов, то я здесь благодаря Богу, а не себе. Без Него я никто. Я просто живу ради этой возможности и наслаждаюсь каждой её секундой», — приводит слова Бобровского журналист Стивен Вайно в социальных сетях.

Напомним, в этой игре 35-летний Бобровский отразил 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Всего в нынешнем плей-офф Бобровский провёл 18 матчей, в которых отражал 91,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,08 и двух шат-аутах.

Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе.

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