Бобровский вышел на второе место по победам в плей-офф среди всех российских вратарей

В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече все 33 броска по своим воротам.

Для Сергея Бобровского эта победа стала 42-й в рамках матчей плей-офф НХЛ. Он вышел на второе место по победам в плей-офф среди всех российских голкиперов, сравнявшись с Евгением Набоковым, в активе которого те же 42 победы. Первое место по данному показателю занимает голкипер «Тампы» Андрей Василевский, в активе которого 66 побед в Кубке Стэнли.

«Пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе. Напомним, Бобровский был признан первой звездой данного матча.