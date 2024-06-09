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Бобровский вышел на второе место по победам в плей-офф среди всех российских вратарей

Бобровский вышел на второе место по победам в плей-офф среди всех российских вратарей
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В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече все 33 броска по своим воротам.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)     3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)    

Для Сергея Бобровского эта победа стала 42-й в рамках матчей плей-офф НХЛ. Он вышел на второе место по победам в плей-офф среди всех российских голкиперов, сравнявшись с Евгением Набоковым, в активе которого те же 42 победы. Первое место по данному показателю занимает голкипер «Тампы» Андрей Василевский, в активе которого 66 побед в Кубке Стэнли.

«Пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе. Напомним, Бобровский был признан первой звездой данного матча.

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