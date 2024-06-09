«Он был идеален». Журналист сайта НХЛ — об игре Бобровского в первом матче финала КС

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен восхитился игрой российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, оформившего шат-аут в сегодняшнем первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

«Сергей Бобровский был просто великолепен. Он был по-настоящему идеален. «Пантеры» были оппортунистами. «Ойлерз» не смогли реализовать три большинства. «Пантеры», как обычно, в третьем периоде оказались лучшей командой.

«Флорида» выигрывает первую игру со счетом 3:0», — написал Розен в социальных сетях.

Напомним, в этой игре 35-летний Бобровский отразил 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Всего в нынешнем плей-офф Бобровский провёл 18 матчей, в которых отражал 91,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,08 и двух шат-аутах.

«Пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе.

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