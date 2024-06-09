Стало известно, каким будет потолок зарплат в НХЛ с сезона-2024/2025

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Ассоциация игроков НХЛ объявили о том, что со следующего сезона потолок зарплат в лиге поднимется на $ 4,5 млн и составит $ 88 млн.

«Приятно это видеть. Я знаю, что генеральные менеджеры и клубы будут рады иметь больше гибкости, а это значит, что доходы остаются на том же высоком уровне, о котором мы всё это время говорили.

Я прогнозирую, что он продолжит расти. Очевидно, что, учитывая количество лет, в течение которых мы имели фиксированный или умеренный рост, необходимо было восстановить, учитывая сколько было переплачено и сколько было создано эскроу во время COVID, но я верю, что мы продолжим видеть устойчивый рост», — приводит слова комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна официальный сайт лиги.

Отметим, что нынешний потолок зарплат в НХЛ составляет $ 83,5 млн.

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