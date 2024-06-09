«Он олицетворяет всё, что ты хочешь видеть в партнёре по команде». Ткачук — о Бобровском

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о российском голкипере своей команды Сергее Бобровском, оформившем шат-аут в сегодняшнем первом матче серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

«Он олицетворяет всё, что ты хочешь видеть в партнёре по команде, особенно во вратаре», — приводит слова Ткачука журналист The Athletic Крис Джонстон в социальных сетях.

Напомним, в этой игре 35-летний россиянин отразил 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Всего в нынешнем плей-офф Бобровский провёл 18 матчей, в которых отражал 91,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,08 и двух шат-аутах.

«Пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе.

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