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Эксперты ESPN назвали фаворита финала Кубка Стэнли. Клуб получил 63% голосов

Эксперты ESPN назвали фаворита финала Кубка Стэнли. Клуб получил 63% голосов
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Авторитетные эксперты ESPN уверены в победе «Флориды Пантерз» над «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кубка Стэнли — 2024.

14 из 22 экспертов ESPN считают, что «Флорида» обыграет «Эдмонтон» в финальной серии. Это 63% голосов.

Кроме журналистов и авторов, в число экспертов также входят бывшие хоккеисты, в числе которых Марк Мессье. Он отдал предпочтение «Эдмонтону» в семи матчах. А Пи Кей Суббэн считает, что «пантеры» победят в шести играх.

Напомним, сегодня, 9 июня, в Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече все 33 броска по своим воротам и был признан первой звездой матча.

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