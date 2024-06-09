Пол Морис вышел на чистое четвёртое место по победам в истории НХЛ среди тренеров

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

Таким образом, эта победа стала 936-й за карьеру в НХЛ у главного тренера «Флориды» Пола Мориса суммарно в регулярных чемпионатах и плей-офф. По этому показателю 57-летний канадец вышел на чистое четвёртое место среди всех тренеров в истории лиги, обойдя Кена Хичкока (935). Больше только у Скотти Боумэна (1467), Джоэля Кенневилля (1090) и Барри Тротца (997).

«Пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч противостояния между «Флоридой» и «Эдмонтоном» пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: