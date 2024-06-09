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Пол Морис вышел на чистое четвёртое место по победам в истории НХЛ среди тренеров

Пол Морис вышел на чистое четвёртое место по победам в истории НХЛ среди тренеров
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Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)     3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)    

Таким образом, эта победа стала 936-й за карьеру в НХЛ у главного тренера «Флориды» Пола Мориса суммарно в регулярных чемпионатах и плей-офф. По этому показателю 57-летний канадец вышел на чистое четвёртое место среди всех тренеров в истории лиги, обойдя Кена Хичкока (935). Больше только у Скотти Боумэна (1467), Джоэля Кенневилля (1090) и Барри Тротца (997).

«Пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч противостояния между «Флоридой» и «Эдмонтоном» пройдёт в ночь с 10 на 11 июня, там же в Санрайзе.

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