Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» опубликовал пост после поражения от «Флориды» в первом матче финальной серии

«Эдмонтон» опубликовал пост после поражения от «Флориды» в первом матче финальной серии
Комментарии

В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0). После окончания матча «нефтяники» в своём аккаунте опубликовали пост, отреагировав на поражение.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)     3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)    

«Мы будем придерживаться плана и вернёмся в норму. Это то, чем мы гордимся», — написано на странице клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, шайбами в составе победителей отметились Картер Вераге, Эван Родригес и Ээту Луостаринен (в пустые ворота). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече все 32 броска по своим воротам.

Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня в Санрайзе.

Материалы по теме
Бобровский — стена! Провёл «сухой» матч и испортил Макдэвиду дебют в финале Кубка Стэнли
Бобровский — стена! Провёл «сухой» матч и испортил Макдэвиду дебют в финале Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android