«Эдмонтон» опубликовал пост после поражения от «Флориды» в первом матче финальной серии

В Санрайзе (США) завершился первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0). После окончания матча «нефтяники» в своём аккаунте опубликовали пост, отреагировав на поражение.

«Мы будем придерживаться плана и вернёмся в норму. Это то, чем мы гордимся», — написано на странице клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, шайбами в составе победителей отметились Картер Вераге, Эван Родригес и Ээту Луостаринен (в пустые ворота). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил в этой встрече все 32 броска по своим воротам.

Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня в Санрайзе.