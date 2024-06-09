Бобровский принёс победу «Флориде», реакция «Аякса» на слухи о Сперцяне. Главное к утру

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам и помог «Флориде Пантерз» всухую выиграть первый матч финальной серии Кубка Стэнли у «Эдмонтон Ойлерз», в «Аяксе» отреагировали на информацию о трансферном интересе к хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, гол полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля помог сборной Колумбии разгромить команду США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».