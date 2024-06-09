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9 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты UFC

Бобровский принёс победу «Флориде», реакция «Аякса» на слухи о Сперцяне. Главное к утру
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Российский голкипер Сергей Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам и помог «Флориде Пантерз» всухую выиграть первый матч финальной серии Кубка Стэнли у «Эдмонтон Ойлерз», в «Аяксе» отреагировали на информацию о трансферном интересе к хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, гол полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля помог сборной Колумбии разгромить команду США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Шат-аут Бобровского помог «Флориде» открыть счёт в серии финала Кубка Стэнли с «Ойлерз».
  2. В «Аяксе» высказались о возможном трансфере Эдуарда Сперцяна.
  3. Гол игрока «Динамо» помог сборной Колумбии разгромить США в товарищеском матче.
  4. Бобровский установил вратарский рекорд всех времён в Кубке Стэнли.
  5. Испания разгромила Северную Ирландию в товарищеском матче.
  6. Обе машины «Феррари» не прошли в третий сегмент квалификации в Канаде.
  7. Сборная Бразилии вырвала победу над Мексикой в концовке матча с участием хавбека «Динамо».
  8. В Швеции провели церемонию чествования Ибрагимовича после матча с Сербией.
  9. Сборная Хорватии обыграла Португалию в товарищеском матче перед Евро-2024.
  10. Дубль Лукаку помог Бельгии разгромить Люксембург в товарищеском матче.
  11. Нассурдин Имавов нокаутировал Джареда Каннонье в главном бою UFC on ESPN 57.
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