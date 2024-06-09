«Хоккейные боги вернули нам должок». Макдэвид — о нереализованных шансах в первом матче

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение в первом матче финала Кубка Стэнли от «Флориды» (0:3), в котором «Ойлерз» перебросали оппонента со счётом 32:18.

«Может быть, это хоккейные боги вернули нам должок за шестую игру серии с «Далласом», в которой мы, вероятно, не заслуживали победы («Эдмонтон» выиграл 2:1, уступив «Далласу» по броскам со счётом 10:35. — Прим. «Чемпионата»). Сегодня вечером, возможно, мы заслужили хотя бы один гол, может быть, два гола, но мы не нашли способа их забить. Я знаю, что если эта команда будет придерживаться такой игры, то голы придут.

Мы довольны своей игрой. Многое, что в ней может понравиться, мы не сдавались, нам не повезло с отскоками. Соперник именно такой, как выглядит по телевизору, они быстрые и агрессивные», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

«Пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня в Санрайзе.