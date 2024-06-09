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«Хоккейные боги вернули нам должок». Макдэвид — о нереализованных шансах в первом матче

«Хоккейные боги вернули нам должок». Макдэвид — о нереализованных шансах в первом матче
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение в первом матче финала Кубка Стэнли от «Флориды» (0:3), в котором «Ойлерз» перебросали оппонента со счётом 32:18.

«Может быть, это хоккейные боги вернули нам должок за шестую игру серии с «Далласом», в которой мы, вероятно, не заслуживали победы («Эдмонтон» выиграл 2:1, уступив «Далласу» по броскам со счётом 10:35. — Прим. «Чемпионата»). Сегодня вечером, возможно, мы заслужили хотя бы один гол, может быть, два гола, но мы не нашли способа их забить. Я знаю, что если эта команда будет придерживаться такой игры, то голы придут.

Мы довольны своей игрой. Многое, что в ней может понравиться, мы не сдавались, нам не повезло с отскоками. Соперник именно такой, как выглядит по телевизору, они быстрые и агрессивные», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

«Пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня в Санрайзе.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)     3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)    
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