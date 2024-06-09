«Наслаждаюсь каждой секундой». Бобровский оценил победу в матче финала Кубка Стэнли

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский оценил победу в первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0). Россиянин отразил все 32 броска по воротам и был признан первой звездой матча.

«Интересно играть против этих ребят, этих элитных ребят. На трибунах была великолепная атмосфера. Я просто рад этой возможности и наслаждаюсь каждой секундой игры в финале. Я думаю, что сегодня все ребята в меньшинстве выкладывались на полную. Ребята подчищали отскоки на пятачке и сыграли очень продуктивно.

Каждая победа — это большая победа, но это длинная серия. Мы собираемся перезагрузиться и хорошо подготовиться к следующей битве», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шат-аута. На сегодняшний день ему 35 лет и 262 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Руа (35 лет и 233 дня в 2001 году).