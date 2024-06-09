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«Наслаждаюсь каждой секундой». Бобровский оценил победу в матче финала Кубка Стэнли

«Наслаждаюсь каждой секундой». Бобровский оценил победу в матче финала Кубка Стэнли
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский оценил победу в первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0). Россиянин отразил все 32 броска по воротам и был признан первой звездой матча.

«Интересно играть против этих ребят, этих элитных ребят. На трибунах была великолепная атмосфера. Я просто рад этой возможности и наслаждаюсь каждой секундой игры в финале. Я думаю, что сегодня все ребята в меньшинстве выкладывались на полную. Ребята подчищали отскоки на пятачке и сыграли очень продуктивно.

Каждая победа — это большая победа, но это длинная серия. Мы собираемся перезагрузиться и хорошо подготовиться к следующей битве», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шат-аута. На сегодняшний день ему 35 лет и 262 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Руа (35 лет и 233 дня в 2001 году).

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)     3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)    
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