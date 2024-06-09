Тарасенко вручил Бобровскому приз лучшего игрока первого матча финала Кубка Стэнли

В Санрайзе (США) прошёл первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0) и повела в серии со счётом 1-0. Главным героем матча стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин отразил все 32 броска по воротам и был признан первой звездой матча.

В раздевалке «Флориды» Бобровский также был признан партнёрами лучшим игроком матча. Приз ему вручил соотечественник Владимир Тарасенко.

«Хороший старт ребята, хорошая победа. Давайте перезагрузимся и сделаем это снова», — сказал Бобровский под овации партнёров в раздевалке „Флориды.“

Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня в Санрайзе.