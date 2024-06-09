Тарасенко вручил Бобровскому приз лучшего игрока первого матча финала Кубка Стэнли
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В Санрайзе (США) прошёл первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0) и повела в серии со счётом 1-0. Главным героем матча стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин отразил все 32 броска по воротам и был признан первой звездой матча.
В раздевалке «Флориды» Бобровский также был признан партнёрами лучшим игроком матча. Приз ему вручил соотечественник Владимир Тарасенко.
«Хороший старт ребята, хорошая победа. Давайте перезагрузимся и сделаем это снова», — сказал Бобровский под овации партнёров в раздевалке „Флориды.“
Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня в Санрайзе.
НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5) 2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5) 3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)
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