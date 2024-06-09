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Морис — о победе в первом матче финала КС: «Эдмонтон» провёл сильную игру

Морис — о победе в первом матче финала КС: «Эдмонтон» провёл сильную игру
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил победу в первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0).

«Мы собираемся выяснить, насколько лучше мы можем стать, если будем играть в свою игру. Это не значит, что если мы будем просто играть в свою игру, то выиграем со счётом 7:0. «Ойлерз» провели очень сильную игру. Я думаю, что они хорошо двигались и очень быстро выходили из обороны в атаку. Мы этого ожидали. Есть аспекты, в которых, я думаю, мы можем стать лучше», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Эта победа стала 936-й за карьеру в НХЛ у главного тренера «Флориды» Пола Мориса суммарно в регулярных чемпионатах и плей-офф. По этому показателю 57-летний канадец вышел на чистое четвёртое место среди всех тренеров в истории лиги, обойдя Кена Хичкока (935). Больше только у Скотти Боумэна (1467), Джоэля Кенневилля (1090) и Барри Тротца (997).

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)     3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)    
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