Морис — о победе в первом матче финала КС: «Эдмонтон» провёл сильную игру

Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил победу в первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0).

«Мы собираемся выяснить, насколько лучше мы можем стать, если будем играть в свою игру. Это не значит, что если мы будем просто играть в свою игру, то выиграем со счётом 7:0. «Ойлерз» провели очень сильную игру. Я думаю, что они хорошо двигались и очень быстро выходили из обороны в атаку. Мы этого ожидали. Есть аспекты, в которых, я думаю, мы можем стать лучше», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Эта победа стала 936-й за карьеру в НХЛ у главного тренера «Флориды» Пола Мориса суммарно в регулярных чемпионатах и плей-офф. По этому показателю 57-летний канадец вышел на чистое четвёртое место среди всех тренеров в истории лиги, обойдя Кена Хичкока (935). Больше только у Скотти Боумэна (1467), Джоэля Кенневилля (1090) и Барри Тротца (997).